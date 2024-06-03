На Урале ждут работодателей, которые будут платить своим сотрудницам материнский капитал

Специалисты по демографии надеются, что в Свердловской области появятся крупные предприятия, которые будут выплачивать своим сотрудницам корпоративный материнский капитал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на пресс-конференции заместитель директора по исследованиям и разработкам Института экономики и управления УрФУ, профессор Анна Багирова. Она напомнила, что эту тему поднимала 1 июня на Международном женском форуме депутат Госдумы Татьяна Буцкая. «В других регионах на некоторых предприятиях уже существует такой инструмент поддержки, как корпоративный материнский капитал, и это очень активно продвигается. Может быть, у нас это тоже есть, но не продвигается. Мы ждем, кто у нас станет первым в таком начинании», – сказала Анна Багирова.

Добавим, Татьяна Буцкая на женском форуме в Екатеринбурге заявила, что в России есть предприятия, которые всячески поощряют своих сотрудников на создание многодетных семей. «Иногда платят первый взнос на квартиру, оплачивают детский сад, платят за репетиторов для детей, и даже платят миллион рублей за рождение третьего и четвертого ребенка!» – заявила Татьяна Буцкая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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