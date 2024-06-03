Концерты, мотопарад и другие развлечения – музейный комплекс в Верхней Пышме станет одной из главных площадок фестиваля «Движение»

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Верхней Пышме и Екатеринбурге 8 и 9 июня. Музейный комплекс города Верхняя Пышма станет одной из главных площадок двухдневного праздника. Именно на территории музея 8 июня пройдет открытие фестиваля «Движение» и отсюда стартует мотопарад, в котором примут участие мотоклубы и байкеры из разных регионов России.

Впервые в России сцену установят на самом большом в мире БелАЗе – гордости Музейного комплекса. 8 июня в 12:00 на нем выступит сибирская группа OTYKEN.

Кроме того, гостей фестиваля будут развлекать группы «Комната 60», DJ WIDE – наставник нескольких поколений уральской школы скрэтч-мастерства, и 4MAL (Евгений Свалов) – диджей и радиоведущий, руководитель музыкально-просветительского проекта «Русская кибернетика».

9 июня на сцене в Музейном комплексе выступят екатеринбургский диксиленд-оркестр Kickin' Jass Orchestra, блюз-рок группа Bob and the Monsters и кавер-группа «Каникулы». Хедлайнером площадки Музейного комплекса станет группа «Обе две», которая выступит в 19:00.

В воскресенье, 9 июня, в Музейном комплексе будет представлена семейная программа. С 13:00 для них пройдут интересные и познавательные мастер-классы: дети и их родители смогут научиться ткачеству на бердышке, сделать свечи, игрушки-антистресс, брелоки, расписать деревянные дощечки. Участие в мастер-классах – бесплатное.

В дни фестиваля на площадке Музейного комплекса будут работать ярмарка товаров ручной работы и фудкорт.

Заключительным аккордом фестиваля станет ретро-ралли: классические советские и иностранные автомобили приедут в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга.

Добавим, на площадках фестиваля «Движение» в Екатеринбурге также планируется много интересного: зрелищные соревнования мотоспортсменов на

улице 8 Марта, водное шоу в акватории городского пруда, кастом-шоу в Уральском центре развития дизайна (Исторический сквер), литературный фестиваль в парке спорткомплекса «Динамо», концерты и многое другое.

Подробную программу фестиваля «Движение» можно посмотреть на официальном сайте https://движение.fun/programma.

Екатеринбург, Елена Васильева

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