Каждый третий россиянин согласился сдать биометрию

Каждый третий россиянин согласился сдать биометрические данные, когда такие предложения поступали от банков, портала госуслуг или работодателей. «Соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение, каждый второй отказывается», – пояснили представители портала SuperJob, проводившие опрос.

Также они отметили, что у мужчин чаще запрашивают биометрию, а женщины чаще дают согласие. Однако в целом тренда на повальную сдачу данных нет. «Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет», – отмечают исследователи.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube