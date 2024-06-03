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Понедельник, 3 июня 2024, 12:14 мск

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Каждый третий россиянин согласился сдать биометрию

Каждый третий россиянин согласился сдать биометрические данные, когда такие предложения поступали от банков, портала госуслуг или работодателей. «Соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение, каждый второй отказывается», – пояснили представители портала SuperJob, проводившие опрос.

Также они отметили, что у мужчин чаще запрашивают биометрию, а женщины чаще дают согласие. Однако в целом тренда на повальную сдачу данных нет. «Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет», – отмечают исследователи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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