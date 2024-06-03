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Понедельник, 3 июня 2024, 12:53 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале начался сезон лесных пожаров

В минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано два лесных пожара, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Общая площадь возгорания на природной территории составила 13 гектаров. Уралгидрометцентр предупредил, что местами на Среднем Урале ожидается чрезвычайная пожарная опасность – IV и V класс горимости леса по региональной шкале.

Ранее глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в интервью «Известиям» заявил, что в Свердловской области, как и в ряде других регионах России, этим летом ожидается тяжелая обстановка с лесными пожарами.

«Начинается летняя часть лесопожарного сезона, и мы прогнозируем сложное развитие событий более чем в 20 регионах – это Курганская и Свердловская области, Якутия. Примерно с 15 по 30 июля наступает самый напряженный период, когда вся страна уже прогрелась. Обычно именно в эти даты фиксируют и самое большое количество пожаров, и самые большие площади, пройденные огнем», – рассказал он.

Напомним, в Свердловской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. До 21 июня жителям запрещено посещать леса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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