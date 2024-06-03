В Роспотребнадзоре объяснили, как использовать просроченный подарочный сертификат

Подарочные сертификаты на услуги или товары не имеют срока действия, даже если в самом сертификате написано совсем другое. В управлении Роспотребнадзора объяснили, как воспользоваться «просроченным» подарком.

«Подарочный сертификат является авансом будущей оплаты товаров, поэтому если договор купли-продажи не был заключен, в том числе если потребитель понял, что ему никакие товары в магазине не нужны, он может обменять сертификат на деньги, и продавец обязан возместить полную стоимость. Если сертификат имеет срок действия, и он истек, также можно требовать возврата денежных средств», – рассказали «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Там уточнили, что если продавец отказывается вернуть деньги, то владелец сертификата может обратиться в Роспотребнадзор или в суд. «Главное, помнить об истечении сроков исковой давности – 3 года», – отметили в ведомстве, т.е. если сертификат был куплен больше 3 лет назад, то дело в суде будет проигрышным.

Отметим, что подобные споры доходили даже до Верховного суда, и там признали право потребителя на возврат денежных средств за подарочный сертификат. «Приобретение потребителем подарочной карты подтверждает внесение аванса и право на покупку товара в будущем, а, соответственно, в силу закона, аванс не может быть удержан продавцом», – говорится в решении ВС РФ, также там признали незаконным сам факт нанесения срока действия на подарочный сертификат.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube