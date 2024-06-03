В Академическом районе студенческие отряды получили путёвки на целину

Уральские студотряды открыли 61-ую Студенческую целину. Торжественный старт очередному сезону был дан 1 июня в Академическом районе Екатеринбурга у стелы, посвященной молодежному движению.

Сейчас в области действует более сотни отрядов, которые объединяют 3600 студентов разных вузов. Целинники – это проводники, медики, спортсмены, педагоги и, конечно, строители. Именно последние очень важны для Академического района, они участвуют в его возведении и благоустройстве уже много лет.

На торжественном построении стройотрядов ребят поздравили представители компании, основавшей и строящей Академический. «Молодым строителям я хочу напомнить, что их предшественники вместе с нами более 15 лет назад возводили этот цветущий и самый молодой района Екатеринбурга – Академический! Несомненно, с их помощью на месте торфоразработок сейчас красуются жилые кварталы с современными детскими площадками, многоэтажными стильными домами, роскошным парком. Сейчас этим стройотрядовцам уже более 30 лет, это состоявшиеся люди. А сегодня вы перенимаете у них смену, чтобы и дальше вместе с нами возводить уральский Наукоград», – поприветствовал студентов председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселев.

Трудовое лето у студентов начнётся сразу после окончания сессии. На стройплощадках им всегда рады, как и сами студенты рады работе. К примеру, в прошлом году молодые строители-целинники побили в Академическом свой рекорд по объему работ за месяц в 2022 году. И заработали за 4 недели свыше миллиона рублей на отряд. Юноши и девушки обновляли отмостки, облагораживали придомовую территорию, красили, шпатлевали и штукатурили в подъездах. Многих из них даже узнают жители и благодарят за труд, – рассказали в пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое».

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