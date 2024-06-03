Екатеринбург примет чемпионат России по легкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике – 2024 пройдет в Екатеринбурге. Соревнования состоятся на стадионе «Калининец» с 15 по 18 августа.

Главный старт российских легкоатлетов станет тестовым мероприятием для международных соревнований «Всемирные игры дружбы», сообщили в областном департаменте информационной политики. Ожидается, что участие в чемпионате России по легкой атлетике примут более 800 спортсменов из 70 регионов России. Они будут состязаться в 46 дисциплинах.

В рамках турнира также пройдет финал серии стартов «Королева Российского спорта» с участием сильнейших белорусских спортсменов. Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики признала «Калининец» одним из лучших в стране. Спорткомплекс уже принимал финал серии «Королева российского спорта» в 2023 году. Национальный легкоатлетический чемпионат пройдет в Екатеринбурге впервые.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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