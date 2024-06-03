Уральский федеральный округ входит в сезон пожаров. Пока все спокойно

В Уральском федеральном округе начинается пожароопасный период. Пока природные очаги, которые возникают на территории УрФО, удаётся оперативно ликвидировать. Однако с установлением жаркой, сухой и ветреной погоды возрастает риск возникновения природных пожаров.

«Нужно оставаться начеку. Сейчас, пока ситуация относительно спокойная, нужно ещё раз убедиться в готовности всех служб к борьбе со стихией – проверить технику и оборудование, отработать регламенты оперативных действий и межведомственного взаимодействия», – подчеркнул полпред президента в УрФО Владимир Якушев на совещании, посвященном пожароопасному периоду в округе.

За минувшие сутки в УрФО действовало 14 природных пожаров на площади 46 га. Из них 11 (30 га) ликвидированы, два (12 га, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) локализованы, один не локализован (4 га, Свердловская область). Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Всего с начала пожароопасного периода 2024 года в УрФО возникли 179 природных пожаров (за аналогичный период прошлого года – 1566) на общей площади 751 га (за аналогичный период прошлого года – 316 тыс. га).

Екатеринбург, Елена Васильева

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