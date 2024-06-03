От укусов клещей пострадали 12 тысяч уральцев

По данным на 3 июня, в Свердловской области от укусов клещей пострадали 12 тысяч человек. Это на 6% меньше, чем за этот же период 2023 года, и в 1,6 раза меньше, чем в среднем по годам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На лабораторные исследования были сданы 7,7 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,1% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,6%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,8%. В 42,4% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

С подозрением на энцефалит госпитализировано 30 человек (подтвержден у 9 человек), на клещевой боррелиоз – 104 человека (подтвержден у 21 пациента).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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