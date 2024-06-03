В Екатеринбурге начинается второй этап опрессовок

В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок. Гидравлические испытания теплосетей будут проводиться с 4 по 7 июня.

Как и в прошлые сезоны, опрессовки должны пройти без отключения горячей воды в жилых домах. Исключением станет Академический район – там горячей воды планово не будет с 3 июня до полуночи 6 июня.

Гидравлические испытания проводятся в межотопительный период, чтобы подготовить теплосети к следующей зиме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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