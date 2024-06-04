Сотрудники ФСБ обратились к уральцам со специальным заявлением

В Свердловской области начались антитеррористические учения, которые продлятся два дня – 4 и 5 июня.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области, силовики будут отрабатывать действия по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах ТЭК и социальной инфраструктуры. Мероприятия пройдут в Рефтинском и Асбесте.
«Пресс-служба УФСБ по Свердловской области просит местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур», – подчеркнули ведомстве.
Асбест, Елена Владимирова
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