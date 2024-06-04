российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 июня 2024, 08:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Движение на курганской трассе ограничено (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Движение транспорта на курганской трассе ограничено из-за проведения дорожных работ, ГАИ призывает водителей снижать скорость, обращать внимание на временные дорожные знаки и быть бдительными.

В пресс-службе областного УГИБДД сообщили, что на 31 км федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Шадринск – Курган проводится укладка асфальто-бетонной смеси, из-за чего движение транспорта в направлении Кургана ограничено, одна полоса перекрыта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,