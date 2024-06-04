Движение на курганской трассе ограничено (ФОТО)

Движение транспорта на курганской трассе ограничено из-за проведения дорожных работ, ГАИ призывает водителей снижать скорость, обращать внимание на временные дорожные знаки и быть бдительными.

В пресс-службе областного УГИБДД сообщили, что на 31 км федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург – Шадринск – Курган проводится укладка асфальто-бетонной смеси, из-за чего движение транспорта в направлении Кургана ограничено, одна полоса перекрыта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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