Алексей Вихарев подарил волонтерам СВО внедорожник

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил внедорожник Toyota волонтерам, работающим на СВО. Машина накануне уже отправилась в прифронтовую зону ЛДНР – вместе с двумя фурами с гуманитарным грузом, собранными добровольческими организациями Свердловской области при поддержке правительства региона и депутата Вихарева лично. Помимо машины, к ней также прилагается запасной комплект шин.

«Внедорожник станет хорошим помощником волонтерам, которые сопровождают гуманитарные грузы по территории Луганской и Донецкой народных республик, прослужит еще много лет. Волонтеры каждый день делают большое доброе дело. Рискуя, спасают чужие жизни. Днем и ночью приходят туда, где нужна их помощь. Поэтому, конечно, откликнулся на их просьбу и приобрел для них надежный автомобиль. Надеюсь, оборудование поможет сделать волонтерам как можно больше добрых дел и быть еще полезнее людям», – рассказал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Во второй партии был отправлен большой груз с запчастями, необходимыми для ремонта автомобилей марки УАЗ, которые сейчас очень нужны и волонтерам, и бойцам.

«Вместе с волонтерами помогаем загрузить машину с гуманитарным грузом, которая сегодня будет отправлена на СВО. Алексей Вихарев передал нашим военным запчасти для ремонта автомобилей. В прифронтовой зоне найти это оборудование сложно, а какое-то невозможно вообще. Так, на помощь приходим мы – свердловчане, внося свой вклад в победу и благополучие! В ближайшее время груз будет доставлен и передан бойцам», – прокомментировал активист Волонтерского центра Алексея Вихарева Сергей Воропаев.

Напомним, что Алексей Вихарев регулярно отправляет помощь на СВО – это высокоточное оборудование для выполнения боевых задач, снаряжение, необходимые в быту вещи, медицинские средства. Ранее он уже отправлял на фронт автомобиль для перевозки снаряжения. На сегодняшний день стоимость направленной депутатом помощи военнослужащим превышает 53 миллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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