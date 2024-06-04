Екатеринбургское лесничество получит дополнительные деньги перед сезоном пожаров

Екатеринбургское лесничество получит дополнительное финансирование из бюджета на увеличение штата и закупку спецтехники.

В мае муниципальное учреждение посещали городские депутаты. Как заявил председатель комиссии по безопасности городской думы Игорь Володин, в лесничестве остро не хватает кадров и инвентаря. Для решения проблем нужно как минимум 21 миллион рублей.

В администрации города согласились увеличить финансирование, однако сумма оказалась меньше. «В корректировке бюджета учитывается дополнительно 14 миллионов рублей на содержание участков Екатеринбургского лесничества. В том числе порядка 9 миллионов рублей направлено на приобретение специализированной техники, а более 5 миллионов – на усиление штата. Пока это первый шаг, вопрос будет рассматриваться и дальше», – сообщила на заседании думы начальник департамента финансов Анна Турунцева.

Напомним, в прошлом году в лесопарках Екатеринбурга произошло 33 природных пожара. В лесничестве отчитались, что более 90% возгораний удалось локализовать в первые сутки, но ситуация все равно было сложной. Зимой сотрудники лесничества тушили торфяные пожары вокруг Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube