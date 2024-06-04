Актер Дорбронравов будет читать стихи в день Пушкина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет традиционный поэтический марафон в Международный день русского языка. Чтецы соберутся на площади у Храма-на-Крови. Особенным гостем станет известный актер Виктор Добронравов, рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который помогает организовать фестиваль.

В этот день политики, священники, артисты, спортсмены, ветераны боевых действий, врачи, педагоги и студенты соберутся, чтобы декламировать и слушать стихи Александра Пушкина, в честь дня рождения которого был учрежден праздник русского языка. Именно этого поэта называют создателем современной русской словесности, какой мы ее знаем сейчас. «В этот день Бог призвал к жизни удивительного человека, сына русской земли. Те таланты, которые даровал ему Господь, он умножил и развил. Для меня Александр Сергеевич – это русский язык, литература, история. Пушкин – это о важном. Если ты читал Пушкина, ты не можешь не полюбить Родину», – прокомментировал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Стихи Пушкина в этот день будут читать и профессиональные спортсмены из клуба «Архангел Михаил», боец ММА Игорь Шардаков и кикбоксер Иван Петренко.

Поэтический марафон начнется в 12:00. Любой желающий сможет прочесть у открытого микрофона стихи, отрывок из поэмы или сказки Пушкина, единственное условие – предварительная регистрация по телефону 371-71-57.

Екатеринбург, Елена Сычева

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