Пять тысяч человек приняли участие в детском празднике в Академическом (ФОТО)

В Академическом с размахом отметили День защиты детей. Для юных жителей района были организованы конкурсы, мастер-классы, спортивные игры. Также состоялся традиционный фестиваль двойняшек и близнецов «Двойная радость».

На интерактивной фотозоне ребята разукрасили свой район фломастерами. К концу праздника на полотне не осталось пустого места – дети раскрашивали здания, писали пожелания и поздравления с наступившим летом и каникулами. В зоне активностей девелопера «Академический» ребята могли поучаствовать в спортивных играх с ведущими в образе индейцев, попробовать кислородные коктейли или поучаствовать в мастер-классах. Семьи с детьми смогли принять участие в бесплатной лотерее и выиграть сертификаты в развивающие центры, игрушки, сладости.

Представители администрации, основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое», управляющей компании «Академический» и Фонда Добрососедство поздравили детей с праздником и пожелали им хорошего отдыха и веселья. Настоятель храма святых Божиих строителей Даниил Рябинин напомнил важность сохранения умения мечтать и призвал всех жителей верить в чудо.

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