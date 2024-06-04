На Челябинском тракте разбилась машина BlaBlaCar с тремя пассажирами

На Челябинском тракте страшное ДТП – автомобиль Toyota влетел в дорожную технику. Водитель и три пассажира погибли.

По уточненным данным, машина была зарегистрирована в сервисе BlaBlaCar, водитель вез попутчиков в Челябинск из Екатеринбурга. Авария произошла на 83-м километре трассы М-5. Движение на этом участке затруднено. В сторону Екатеринбурга проезд возможен только для легкового транспорта, по обочине. На месте автомобильной аварии работают сотрудники ОВД и экстренных служб, – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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