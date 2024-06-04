Директора по развитию «Малышева 73» отметили в ЗССО

Директора по развитию «Общества Малышева 73» Михаила Губина отметили почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области за большой вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры Екатеринбурга. Ее вручил руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», зампред заксо Михаил Клименко.

Отметим, Губин больше 20 лет работает в строительной отрасли, более 14 лет он проработал в администрации Екатеринбурга, а в настоящее время руководит департаментом развития в структуре «Общества Малышева 73». В компании он занимается партнерскими проектами, связанными со строительством объектов, благоустройством территорий, развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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