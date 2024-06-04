В аварии на Челябинском тракте еще трое пострадавших

Стало известно еще о троих пострадавших в результате ДТП на Челябинском тракте – эти люди также находились в автомобиле Toyota, который влетел в дорожную технику. Они госпитаоизированы. Об их состоянии пока ничего не сообщается. В ГАИ Челябинской области сообщили о «телесных повреждениях».

Авария произошла на 83 км автодороги М5, в ней погибли четыре человека, включая водителя и трех пассажиров. Известно, что все эти люди не были знакомы между собой – в машине они оказались, воспользовавшись сервисом поиска водителей BlaBlaCar. Водитель, 49-летний Евгений Показаньев подрабатывал поездками из Екатеринбурга в Челябинск. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

На место происшествия выехал главный госавтоинспектор Челябинской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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