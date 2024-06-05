В Академическом для детей стартовало джазовое лето (ФОТО)

В Екатеринбурге в самом молодом районе города запустили музыкальный проект для детей: Летнее творческое объединение «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана». 86 детей из разных школ искусств города на 10 дней отправятся в увлекательное музыкальное путешествие на круизном лайнере «АртДжаз», в качестве которого выступит школа искусств в Академическом. В музыкальном круизе ребят ожидают: День в стиле «Джаз-Фанк», День в стиле «Латино», День в стиле «Джаз-Свинг», День в стиле «Джаз-Поп» и многое другое.

В проекте участвуют 4 школы искусств: ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова , ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, ЕДМШ № 12 имени С.С. Прокофьева и ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина. Основным партнером и спонсором проекта стало АО СЗ «РСГ-Академическое».

В своем напутствии участникам «Школы джазовой импровизации» Игорь Бутман пожелал ребятам найти свой инструмент, найти себя, найти то, что больше всего нравится. Он обратил внимание, что детям важно изучать историю музыки, чтобы знать, кто был до них, по сколько часов они посвящали себя музыке, что тоже даст вдохновение.

Реализовать себя участники летней школы смогут в самых разных творческих направлениях – это и музыка, и изобразительное творчество, и хореография. Для ребят будут организованы интерактивные мастер-классы по джазовой импровизации от ведущих музыкантов-исполнителей, дуэтов, диксилендов, бендов г. Екатеринбурга и Российской Федерации, мастер-классы по джазовому вокалу, подготовка сольных и ансамблевых номеров, джазовый фестиваль, мастер-классы по авангарду, нейрографике, мастер-классы «Латино», «Джаз-Фанк». Ребят также ждут интерактивные лектории об истории развития джаза, развлечения. Школа продлится до 14 июня.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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