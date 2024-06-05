В Екатеринбурге похолодает к субботе, сообщает Гидрометцентр России. Сегодня могут пройти небольшие дожди. Осадки сохранятся до понедельника включительно, и из-за этого в регионе похолодает. Сегодня и завтра днем ожидается до +25 градусов, в пятницу – около +21, а в субботу только +17.

Впрочем, с воскресенья столбики термометров снова начнут подниматься – днем будет около +20, к следующей среде синоптики обещают возвращение солнечной и жаркой погоды.

Екатеринбург, Елена Сычева

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