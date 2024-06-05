Внеочередное заседание заксо состоится завтра

Уже завтра, 6 июня, депутаты заксобрания Свердловской области соберутся на внеплановое заседание.

Как сообщили «Новому Дню» источники, знакомые с ситуацией, на заседании обсудят ряд законопроектов, поступивших из федерального парламента. Они касаются налоговой и бюджетной политики.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что 3 июня Совет Госдумы рассмотрел и направил для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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