Сколько раз Куйвашева отправляли в отставку (ИНФОГРАФИКА)

Стала известна повестка внеочередного заседания заксобрания Свердловской области, сообщение о котором породило массу слухов и споров. На фоне экстренного сбора депутатов стала вновь появляться информация о грядущей возможной отставке губернатора Евгения Куйвашева. Близкие к власти телеграм-каналы публиковали противоречивые сведения – то настаивали на том, что глава региона продолжает работать, то намекали на его переход в коммерческие структуры, то дезавуировали собственные ранее сделанные заявления о дальнейшей судьбе губернатора.

Сегодня слухи окончательно развеялись – повестка заксо связана с экономическими вопросами, а не с политикой и утверждением досрочных выборов главы региона. Впрочем, Евгению Куйвашеву к слухам о его «отставке» – не привыкать.

«Новый День» посчитал все соответствующие сообщения в официальных и неофициальных медиа. Оказалось, что губернатора «переводили», «повышали», «увольняли» за последние 12 лет больше 100 раз.

Пиковыми стали 2013, 2016, 2017 и 2020 годы. Часто об отставке заговаривали политологи, которые сами же публиковали рейтинги выживаемости губернаторов – и делали выводы на их основе. Поводы к таким разговорам давали и отставки глав других регионов.

Сам Евгений Куйвашев относится к слухам о себе спокойно. На прошлой неделе он заявил, что намерен работать в Свердловской области и дальше. А накануне Куйвашев презентовал мегапроект «Сухой порт» на выставке «Россия» в ходе пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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