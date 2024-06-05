В Екатеринбурге ночью забил фонтан прямо на дороге

На перекрестке улиц Амундсена и Волгоградской сегодня ночью прорвало трубу. Мощная струя воды выбила куски асфальта на проезжей части. К счастью, пострадавших нет.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, на этом участке проводились гидравлические испытания 38-й тепломагистрали, которая уже ремонтировалась после первого этапа опрессовок. Испытание проводилось холодной водой от насосной станции. «Ночью было выявлено повреждение тепломагистрали с выходом воды на поверхность. Ремонтная бригада выехала на место обнаружения дефекта и оперативно отключила воду. Повреждений и пострадавших нет. Специалисты ЕТК приступили к ремонтным работам. Ограничений потребителей в горячем водоснабжении нет», – рассказали в компании.

Напомним, в Екатеринбурге с 3 по 6 июня проводится второй этап опрессовок для выявления дефектов в теплосетях. В Академическом районе гидравлические испытания завершились досрочно, и уже сегодня жители более 200 домов получили горячую воду.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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