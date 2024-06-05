Жильцы элитных домов Екатеринбурга жалуются на риэлтора для эскортниц

Жители домов бизнес-класса в Екатеринбурге жалуются на риэлтора-обманщика. Он ищет тех, кто сдает жилье в топовых ЖК в аренду, рассказывая, что представляет интересы бизнес-леди, но после заключения договора оказывается, что квартирантки – представительницы сферы интимных услуг.

«Фактически это мошенник. Обманул меня. Этот Руслан сдал мою квартиру «бизнес-леди», которая оказалась вовсе не леди, а женщиной с пониженной социальной ответственностью. Пусть и «дорогой». Сам риэлтор после сделки и получения денег сразу заблокировал меня везде. Договор с девушкой я, конечно, расторг, но слышал, что с такими же историями сталкивались другие люди. Он работает по центру, в основном, по бизнес-классу», – рассказывает владелец квартиры в элитном ЖК.

Жильцы другого дома бизнес-класса также рассказывают, что встречали этого человека в своем ЖК, и он также пытался заключить с ними сделку. «Я искал арендаторов, встретился в нашем доме как раз с Русланом, он предлагал мне заняться моей квартирой, что он найдет клиентов, но я отказался в пользу другого специалиста. Получается, пронесло», – добавляет другой собственник бизнес-жилья.

Екатеринбург, Елена Сычева

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