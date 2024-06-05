Ювелир российских рэперов сделал кулон для уральских кулачников (ФОТО)

Известный российский ювелир Дмитрий Кузнецов из Mozi J создал чемпионский кулон для уральской лиги кулачных боев RCC Hard. Изделие будут вручать чемпионам организации. Первого сильнейшего бойца и, соответственно, обладателя кулона, определят уже в эту субботу на турнире RCC Hard. На титул претендуют два финалиста Гран-при лиги Максим Сульгин и Андрей Саратов.

Кулон состоит из 700 граммов серебра, 40 граммов меди и 13 граммов золота. Он выполнен в форме ринга RCC Hard и инкрустирован более чем 400 драгоценными камнями.

Mozi J известен сотрудничеством с российскими рэперами, он делает украшения для ST, Jah Khalib, Kizaru, OG Buda, группы «Недры», ATL, Pharaoh, T-Fest и других.

Екатеринбург, Елена Сычева

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