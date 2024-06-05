На Уралмаше задержали дебошира, который размахивал ножом в торговом центре

Сегодня утром неадекватный мужчина напугал посетителей ТЦ «Белка» на Уралмаше. Екатеринбуржец разбил витрину, украл нож в мясной лавке и пытался себя порезать, крича на весь торговый центр. Когда к дебоширу приблизились охранники, он спрыгнул со второго этажа и сбежал на улицу. Но и там приключения мужчины не закончились – он схватился за ручку проезжающего мимо автомобиля, и машина протащила его по асфальту несколько метров.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сообщение о неадекватном человеке поступило в отдел полиции № 14. Прибывший экипаж ППС задержал мужчину и передал бригаде медиков. Сейчас проводится проверка инцидента.



Фото: паблик ВК "Инцидент. Екатеринбург"

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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