На Урале ожидаются сильные ливни, град, грозы и шквалистый ветер

Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение на 6 июня.

Как сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, завтра местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы.

При ветре и сильных осадках на улице нужно вести себя осторожно, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации.

Во время грозы нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

Находиться во время грозы на берегах водоемов также опасно, их следует немедленно покинуть. Прятаться под высокими деревьями нельзя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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