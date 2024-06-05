В Екатеринбурге разъезжает автомобиль с ракетой «на Вашингтон» (ВИДЕО)

По центру Екатеринбурга вновь разъезжает автомобиль с макетом ракеты на крыше с подписью «На Вашингтон!». Такие акции устраивают активисты НОД, демонстрируя свою политическую позицию.

Подобные «сарматмобили» (так их называют сами НОДовцы) можно увидеть на улицах крупных российских городов. Их регулярно останавливают сотрудники Госавтоинспекции. Дело в том, что подобная агитация нарушает сразу несколько пунктов ПДД, а за незаконный тюнинг автомобиля владельцу грозит штраф.

Машина с ракетой с центре Екатеринбурга

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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