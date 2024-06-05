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Среда, 5 июня 2024, 15:30 мск

Новости Екатеринбург

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Трамвайное движение по улице Блюхера закрыли из-за ямы под путями

В Екатеринбурге просел грунт под трамвайными путями на перекрестке Блюхера – Раевского. Из-за этого временно изменены маршруты нескольких трамваев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением аварийных работ на сетях Водоканала закрыто трамвайное движение маршрутов № 4, 5, 18, 20 по улице Блюхера от улицы Уральской до конечной станции «Шарташ» в обоих направлениях.

Указанные маршруты следуют по улицам Уральская и Гагарина. Предварительное время окончания аварийно-восстановительных работ и возобновления трамвайного движения по улице Блюхера – 11:00 четверга, 6 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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