Трамвайное движение по улице Блюхера закрыли из-за ямы под путями

В Екатеринбурге просел грунт под трамвайными путями на перекрестке Блюхера – Раевского. Из-за этого временно изменены маршруты нескольких трамваев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением аварийных работ на сетях Водоканала закрыто трамвайное движение маршрутов № 4, 5, 18, 20 по улице Блюхера от улицы Уральской до конечной станции «Шарташ» в обоих направлениях.

Указанные маршруты следуют по улицам Уральская и Гагарина. Предварительное время окончания аварийно-восстановительных работ и возобновления трамвайного движения по улице Блюхера – 11:00 четверга, 6 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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