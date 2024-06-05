СМИ: в Нижних Сергах утонула девочка

В Нижнесергинском районе Свердловской области утонула 13-летняя девочка, сообщает E1 со ссылкой на источник. Информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области пока проверяют.

Отметим, накануне стало известно о гибели шестилетнего мальчика в Камышловском районе, он пошел купаться с ребятами и утонул во время игры.

Ранее в Роспотребнадзоре Свердловской области сообщали, что ни один водоем или река в регионе непригодны для купания.

Екатеринбург, Елена Сычева

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