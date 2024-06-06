Девушка и ребенок пострадали на пожаре в Сысертском районе (ФОТО)

В селе Новоипатово Сысертского района вечером 5 июня сгорел жилой дом, баня и надворные постройки.

Как рассказали «Новому Дню» местные жители, пострадали 17-летняя девушка и 5-месячный ребенок, их с ожогами увезли в больницу в Екатеринбург.

Пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области сообщает, что площадь пожара составила 172 кв.м. Была угроза перехода огня на соседние дома, но пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения пожара, в течение часа возгорание было локализовано и ликвидировано.

Пожар тушили 9 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Новоипатово, Елена Владимирова

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