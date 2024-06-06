ГК «КОРТРОС» и Сбербанк подписали соглашение на ПМЭФ

Сбербанк и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 27-м Петербургском международном экономическом форуме. Подпись под документом поставили вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Стороны договорились о сотрудничестве в области развития цифровых технологий, которые на практике будут внедряться в девелоперские продукты. В частности, за счет передовых решений стороны намерены повышать качество обслуживания, совершенствовать облачные решения, направленные на ускорение и удобство взаимодействия с клиентами, а также расширять сферу применения искусственного интеллекта. По прогнозам участников соглашения, инновационные технологии, выработанные в процессе совместной работы, снизят финансовые издержки на обслуживание цифровых сервисов, а значит, и всей эксплуатации зданий.

Станислав Киселев, генеральный директор ГК «КОРТРОС»: «Заключение стратегического соглашения ГК «КОРТРОС» со Сбербанком – существенный шаг вперед не только для наших компаний, но и для всей строительной отрасли. Мы объединили усилия, чтобы вывести применение цифровых технологий в девелопменте на новый уровень. Уверены, что совместная работа будет плодотворной, а наше сотрудничество существенно повысит качество недвижимости и качество жизни».

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка: «В сотрудничестве со Сбербанком ГК «КОРТРОС» с нуля построила в Екатеринбурге целый район, в котором проживают более 150 тысяч человек, и сейчас компания продолжает реализацию масштабных и амбициозных проектов с применением современных технологий. Сбер поддерживает своих партнеров и не только обеспечивает финансирование, но и помогает расти и быть успешными».

Объекты ГК «КОРТРОС» представлены в Московском регионе, Екатеринбурге и Перми. За более чем 19-летнюю историю компания реализовала более 3,5 млн кв. метров недвижимости. В 2024 году ГК «КОРТРОС» планирует строительство жилых комплексов суммарной площадью более 600 тысяч кв. метров.

Санкт-Петербург, Таисья Исупова

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