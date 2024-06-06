Екатеринбург встал в пробки из-за фестивальных перекрытий в центре (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня ночью перекрыли центр города ради мотофестиваля «Движение». Участок улицы 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Малышева будет закрыт для транспорта в течение четырех дней и откроется только в ночь на понедельник, 10 июня. Сейчас там возводят экстремальную трассу для мотоциклистов из бревен и других препятствий.

Дорожные перекрытия в будний день оказались сюрпризом для многих горожан. Сегодня с утра в центре были 5-балльные пробки. Кроме того, 12 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за закрытия улицы 8 Марта.

Фестиваль мотокультуры «Движение» состоится в Екатеринбурге 8-9 июня. Мероприятия пройдут на 30 площадках, но самая зрелищная часть будет в центре города. На проспекте Ленина расположится выставка мотоциклов, а на улице 8 Марта с утра и до вечера все два дня будут идти показательные выступления профессиональных мотогонщиков.

При этом в субботу с 6:00 до 15:00 организаторы фестиваля также перекроют улицу Горького от Пушкина до Малышева. Кроме того, на все два дня закроют парковку на площади 1905 года, на улицах 8 Марта и Горького.

Кроме того, в выходные вводится запрет на продажу алкоголя в периметре улиц Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – Челюскинцев – Московская.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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