Фигуранта дела о взятках в Гортрансе оставили под стражей

Областной суд оставил под стражей на время следствия Сергея Жигаловского, одного из фигурантов дела о коррупции в Гортрансе Екатеринбурга. Ходатайство об изменении меры пресечения он подавал в связи с тяжелой болезнью супруги.

Жигаловский – сотрудник московской фирмы «Комтрансмаркет», которая занимается запчастями и была поставщиком екатеринбургского МУПа. В декабре прошлого году мужчину объявили в розыск, как и других сотрудников фирмы, в рамках уголовного дела о взятках в Гортрансе. По предварительным данным, речь шла о коррупционном сговоре при покупке автобусов. Жигаловского обвиняют в нескольких эпизодах дачи взятки (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291; п. «а» ч. 4 ст. 291; ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Напомним, осенью прошлого года были арестованы топ-менеджер Гортранса Александр Хабаров и инженер предприятия Дмитрий Фурсик. Они также ходатайствовали об изменении меры пресечения, однако суд отказал.

Екатеринбург, Елена Сычева

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