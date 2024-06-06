«Не влезай, убьет!», – энергетики напомнили о правилах безопасности в период летних каникул

С началом летних каникул школьники больше времени предоставлены сами себе и зачастую выбирают для игр не самые подходящие места: вблизи линий электропередачи, трансформаторных и распределительных подстанций. Сотрудники МЭС Урала напомнили о главных правилах электробезопасности – взрослые должны соблюдать их сами и обучить детей.

Категорически запрещается:

– Открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где установлено электрооборудование;

– Открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах домов;

– Влезать на опоры ЛЭП и трансформаторных пунктов;

– Играть под линиями электропередачи, запускать воздушных змеев, модели самолетов и пр., использовать для игр места вблизи электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением;

– Летом, находясь в походе, либо идя на рыбалку, запрещается останавливаться на отдых вблизи воздушных линий электропередачи, либо подстанций и рыбачить под проводами ЛЭП;

– Касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов воздушных линий, подходить ближе 8 метров к оборванным проводам;

– Делать набросы на провода, разбивать изоляторы ЛЭП;

– Приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, лестницам ближе 1,5 метров;

– Разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся под напряжением;

– Прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам мокрыми руками и влажной ветошью;

– Пользоваться в ванных комнатах электроплитками, электронагревателями, утюгами, фенами и другими электроприборами, а также заполнять водой чайники и кофейники, включенные в электрическую сеть;

– Прикасаться одновременно к электроприборам, розеткам и к трубам (водопроводным, газовым, горячего отопления), металлическим корпусам электрооборудования;

– Применять переносные электроприборы, бытовую технику, переносные лампы питающиеся от сети 220 В в подпольных помещениях, сараях, гаражах, на территории приусадебных участков и на улице;

– Использовать электрические провода не по назначению: для сушки белья, одежды и т.д.;

– Использовать неисправные и самодельные электроприборы, а также бытовые переносные электроприборы с неисправной электропроводкой;

– Тянуть вилку из розетки за провод.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube