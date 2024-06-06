Водитель цистерны устроил массовое ДТП под Тагилом (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили причины массового ДТП, которое произошло вчера под Нижним Тагилом. Водитель автоцистерны Volvo превышал скорость и, подъезжая к светофору, врезался в стоящие на красный легковушки – Toyota Raw 4, Skoda Fabia, Changan и Kia Rio, после чего вместе еще с одной машиной, Skoda Superb, вылетел на газон. Чудом никто не пострадал.

Массовое ДТП с цистерной

«Водитель грузовика пояснил, что, увидев красный сигнал светофора, начал останавливаться, но автомобиль не тормозил, поэтому он попытался проехать между транспортом, стоящим в попутном направлении, чтобы не выезжать на встречную полосу», – сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Однако у сотрудников ведомства получилась другая картина происшествия – мужчину только с начала года семь раз привлекали за нарушение ПДД, в основном, за скорость. «В отношении водителя грузовика возбуждено административное производство по ст. 12.31 КоАП РФ, составлен материал за отсутствие технического осмотра по ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ. В отношении ИП возбуждено производство по ст.12.31.1 КоАП РФ за выпуск на линию автомобиля без прохождения механика и медицинского работника», – пояснили в ГАИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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