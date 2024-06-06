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Четверг, 6 июня 2024, 10:23 мск

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Водитель цистерны устроил массовое ДТП под Тагилом (ФОТО, ВИДЕО)

Фото УГАИ по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили причины массового ДТП, которое произошло вчера под Нижним Тагилом. Водитель автоцистерны Volvo превышал скорость и, подъезжая к светофору, врезался в стоящие на красный легковушки – Toyota Raw 4, Skoda Fabia, Changan и Kia Rio, после чего вместе еще с одной машиной, Skoda Superb, вылетел на газон. Чудом никто не пострадал.

Массовое ДТП с цистерной

«Водитель грузовика пояснил, что, увидев красный сигнал светофора, начал останавливаться, но автомобиль не тормозил, поэтому он попытался проехать между транспортом, стоящим в попутном направлении, чтобы не выезжать на встречную полосу», – сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Однако у сотрудников ведомства получилась другая картина происшествия – мужчину только с начала года семь раз привлекали за нарушение ПДД, в основном, за скорость. «В отношении водителя грузовика возбуждено административное производство по ст. 12.31 КоАП РФ, составлен материал за отсутствие технического осмотра по ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ. В отношении ИП возбуждено производство по ст.12.31.1 КоАП РФ за выпуск на линию автомобиля без прохождения механика и медицинского работника», – пояснили в ГАИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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