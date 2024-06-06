У свердловских школьников снизились оценки на экзаменах по русскому языку и литературе

Свердловские школьники стали хуже сдавать экзамены по русскому языку и литературе. Учителя считают, что более слабые результаты по этим предметам стали следствием короновирусных дистантов.

Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС учитель русского языка и литературы школы № 142 Екатеринбурга Ольга Данилова, негативная тенденция слабых оценок прослеживается у выпускников девятых классов за 2023 год. Средний балл на экзаменах опустился с 4 до 3,8, а количество неудачных работ выросло почти в 2,5 раза.

«Официальная причина таких результатов: экзамены сдавали дети эпохи дистанта. У них была снижена мотивация и познавательная активность. Главными затруднения в русском языке для школьников стали синтаксис и орфография. А вот выпускники 11-х классов, по крайней мере в Екатеринбурге, сохраняют стабильные результаты – средний балл по ЕГЭ составил 70, в Свердловской области – 68. Пока могу привести данные только за 2023 год. В этом году выпускники сдали только литературу», – рассказала педагог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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