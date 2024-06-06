Девелопер «Академического» занял 2 место в топе застройщиков по объемам текущего строительства

Застройщик Академического района Екатеринбурга попал в тройку лидеров по объемам текущего строительства в области. Рейтинг на 1 июня составил портал «Единый ресурс застройщиков».

ГК «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») заняла второе место в топе. На текущий момент девелопер строит 281 101 кв. метров жилья.

«Академический» занимает первые строки различных рейтингов не первый год. В 2023 году строители восьмого района уральской столицы занимали лидирующие позиции среди российских девелоперов по объему ввода жилья в 2023 году. По данным портала «ЕРЗ», в феврале прошлого года компания поднялась на пять пунктов в рейтинге по сравнению с прошлым периодом и заняла 14-е место в ТОП-15 крупнейших застройщиков страны. Тогда группа компаний «КОРТРОС» в регионах своего присутствия ввела без малого 338 тысяч кв.м жилья. Это многоквартирные дома в Академическом районе Екатеринбурга, а также в Перми, Москве и Московской области.

В мае этого года на конференции застройщиков УрФО ГК «КОРТРОС» получил диплом за 1 место по объему ввода жилья в Свердловской области.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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