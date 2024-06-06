Уральские преподаватели: ИИ не сможет заменить учителя

Искусственный интеллект при всем потенциале его развития не сможет заменить учителя русского языка, считают уральские преподаватели и лингвисты. «Как человек, который связан с цифровыми технологиями, могу сказать, что искусственный интеллект не способен заменить учителя. Нейросети – это наш помощник во многих сферах жизни. Они будут применяться и уже применяются в методике преподавания. Но заменить человека искусственный интеллект не может. Если говорить о текстах, которые порождает ИИ, то все-таки ощущается их искусственность. Языковые модели, конечно, будут совершенствоваться, но они не заменят никогда человеческое общение. Потому что преподавание – это не только освоение материала, но и погружение в профессиональную среду, получение навыков, которые невозможно приобрести, просто читая книжку или используя онлайн-инструменты», – рассказала на пресс-конференции ТАСС декан филологического факультета УрФУ и доктор филологических наук Анна Плотникова.

Учитель русского языка и литературы школы №142 Екатеринбурга Ольга Данилова заметила, что ничто не заменит непосредственного общения учителя с учеником: «Процесс взращивания может быть только тогда, когда есть межличностный контакт».

Председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов заявил, что процесс преподавания похож на таинство. «В любом общении между учителем и учениками есть энергетическая составляющая. Контакт человека с другим человеком, контакт преподавателя с аудиторией – это не просто передача информации, а передача энергии. Никто в ближайшие десятки лет, я думаю, не сможет заменить этот эмоциональный и психологический эффект, который может дать хороший лектор и преподаватель», – отметил Боталов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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