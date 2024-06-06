Алкать, говеть и падать навзничь. Вы точно знаете русский язык? (ТЕСТ)

Сегодня, 6 июня, отмечается Международный день русского языка. И день рождения поэта Александра Пушкина. Считается, что именно он «сделал» русский язык таким, каким мы знаем его сейчас, соединив высокопарные литературные тексты и народную речь в правильной пропорции.
Впрочем, филологи против того, что современный русский язык «придумал» Пушкин. Как минимум, потому, что речь постоянно меняется, появляются новые слова, а старые – которые были в ходу при жизни поэта, – выходят из лексикона.
Сегодня в честь праздника мы предлагаем вам проверить себя на знание как раз таких русских слов.
Говеть – это:
Алкать – это:
Упасть ничком – это:
Тать – это:
Наперсник – это:
Кстати, перси – это:
Ну, а ланиты – это:
Десница – это:
Днесь – это:
Упасть навзничь – это:
Лобызать – это:
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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