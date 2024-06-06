В День эколога в Екатеринбурге закрылся Немузей мусора

В день эколога, который отмечали вчера, прекратил свою работу проект «Немузей мусора», который начинался как просветительский и помогал эко-осознанным горожанам отправлять отходы на переработку. В Немузее принимали порядка трех десятков видов мусора – от чеков до фольгированного пластика, и уникальность проекта была как раз в том, что здесь можно было сдать на переработку редкие виды отходов, которые в других местах не принимают.

Отметим, пока что авторы проекта анонсировали только закрытие площадки на реконструкцию, а после ее открытия – сокращение видов мусора, который принимают на переработку (в том числе чеков и тетрапака). Также станет платным вход в музейную часть.

Многих уральцев, кто на постоянной основе был посетителем Немузея, новость неприятно удивила. Особенно то, что это произошло внезапно. «Было бы хорошо, если бы Вы о закрытии сообщали чуть раньше, чем в день закрытия вечером. Было очень обидно вчера стоять у закрытой двери с двумя пакетами, а потом нести их на помойку», – пишут в группе пользователи.

Добавим, источники «Нового Дня» указывают на то, что проект хотят сделать более коммерческим – если прежде он нес социальную нагрузку, так как переработчикам интересны только более простые виды отходов, то теперь ассортимент принимаемых отходов будет зависеть от рентабельности.

Добавим, сейчас идет поиск оператора площадки у «Меги».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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