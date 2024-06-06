В Нижнем Тагиле стартовал турнир «Стальная воля»

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». Мероприятие организовано Российским футбольным союзом. Также в Нижнем Тагиле пройдет первый в истории страны Кубок России ПОДА (повреждения опорно-двигательного аппарата) – футбол на электроколясках. В мероприятии принимают участие около 500 особенных спортсменов из 20 регионов России. Специальными гостями стали звезды российского спорта Алексей Смертин и Дмитрий Сенников.

Участники соревнований борются за победу на четырех спортивных площадках Нижнего Тагила. Лидеры всероссийского турнира будут определены в шести дисциплинах: футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), в трансплант-футболе, а еще в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши). Помимо этого, в рамках соревнований среди восьми команд будет разыгран Кубок России в дисциплине «ПОДА-футбол на электроколясках».

На церемонии открытия спортсменов приветствовали директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин, заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, представители Российского футбольного союза. В матче открытия встретились команды металлургов ЕВРАЗ НТМК, представителей администрации города и звезд российского спорта. Автографы экс-капитана сборной РФ по футболу Алексея Смертина, двукратного чемпиона России по футболу Дмитрия Сенникова по завершении первой игры получили все желающие.

«При поддержке ЕВРАЗа Нижний Тагил третий раз принимает уникальные соревнования «Стальная воля» и впервые – Кубок России на электроколясках. ЕВРАЗ всесторонне помогает проводить эти масштабные состязания, – отметил Сергей Селькин. – Каждый спортсмен демонстрирует высокую, по-настоящему стальную волю к наилучшим результатам на поле и вдохновляет организаторов и зрителей на амбициозные цели. Спасибо вам, дорогие участники!»

«Мы гордимся тем, что наш город стал частью большого и нужного мероприятия и приобрел прочный статус площадки соревнований по адаптивным видам спорта самого высокого уровня. Работа по созданию необходимых условий для физической реабилитации и социальной адаптации людей с особенностями здоровья продолжается. В рамках соглашения с ЕВРАЗом планируется строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса по улице Фрунзе. Универсальный игровой зал для занятий командными видами спорта, 25-метровый плавательный бассейн и тренажерный зал – все в соответствии с требованиями доступной среды», – подчеркнул заместитель главы города Вячеслав Горячкин.

«Каждый год ЕВРАЗ радушно принимает на Урале турниры по футболу «Стальная воля» среди взрослых и детей. В этом году мы не просто собрали представителей всех дисциплин адаптивного футбола среди людей с инвалидностью, но открыли новую страницу в истории российского спорта, организовав первый Кубок России по ПОДА-футболу на электроколясках. Уверен, что это позволит привлечь в данную дисциплину еще больше участников. Именно к этому мы стремимся», – отметил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России по футболу, идейный вдохновитель проекта «Стальная воля» Алексей Смертин.

В день открытия соревнований представители ЕВРАЗа, Российского футбольного союза и жители Нижнего Тагила приняли участие в зарыблении городского пруда особями белого амура. Экологические акции в программе «Стальной воли» – ежегодная традиция.

Регламентом всероссийских соревнований предусмотрено три этапа. Первый проходит в Нижнем Тагиле, второй состоится в сентябре в Казани, финал – в Сочи осенью.

В Нижнем Тагиле состязания организованы на спортивных площадках в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский», на стадионах «Уралец» и «Высокогорец». При поддержке ЕВРАЗа для участников созданы комфортные и безопасные условия проживания, организованы трансфер и культурный досуг. В день завершения соревнований, 8 июня, в спортивном комплексе «Президентский» состоится торжественная церемония награждения победителей.

Осенью при поддержке ЕВРАЗа уже в Качканаре пройдет Всероссийский турнир по футболу «Стальная воля» среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Екатеринбург, Елена Васильева

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