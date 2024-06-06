День русского языка отметили многочасовыми марафоном стихов Пушкина (ФОТО)

В Екатеринбурге люди собрались на Международный день русского языка у Храма на Крови и несколько часов читали стихи поэта Александра Пушкина. Марафон проходит каждый год при поддержке Фонда святой Екатерины. В этому году к празднику присоединились заслуженный артист РФ Виктор Добронравов, который сыграл Евгения Онегина в одноименном фильме по роману Пушкина, и народный артист России Сергей Угрюмов.

«Здорово, что день рождения Александра Пушкина и день рождения русского языка стали тождественными. Как Шекспир для английского языка, так и Пушкин своим творчеством многое дал своему родному языку, дал нам, читателям. И когда у меня есть возможность стать частью такого проекта, как сегодня, это замечательно», – сказал Добронравов.

По традиции, праздник открыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Для меня очень важна возможность поминовения Александра Сергеевича, его святого имени за богослужением. Мы утешаемся и согреваемся талантом Александра Сергеевича, его наследием. Сегодня я пришел к дому, в котором жил Александр Сергеевич, где прошли последние часы его жизни, откуда он отправился в дом нашего Небесного Отца, в блаженную вечность. Петербург, Мойка, дом 12. Именно здесь мне захотелось прочитать два его стихотворения», – сказал в обращении владыка.

К марафону присоединились и спортсмены клуба «Архангел Михаил», уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, ректор УрГАХУ Александр Долгов, проректор УрФУ Сергей Тушин, группа «Изумруд» и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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