19-летний водитель врезался в фуру. Пострадали его жена и 2-месячный ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

В Арамили автомобиль «Форд Фокус» врезался в фуру. 17-летняя жена водителя иномарки и их 2-месячный ребенок получили тяжелые травмы.

ДТП в Арамили

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, авария случилась 6 июня в 11 часов 40 минут на 1 километре автодороги «г. Арамиль – ст. Арамиль».

19-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не убедился в безопасности обгона и врезался в попутный грузовик «Фрейтлайнер Центури» с полуприцепом, который в этот момент поворачивал налево. В момент аварии пассажирка «Форда» держала ребенка на руках и не была пристегнута ремнем безопасности.

В результате ребенка доставили в реанимацию ДГКБ № 9 с переломом теменной области и закрытой черепно-мозговой травмой, его мать отвезли с травмами головы в ГКБ № 36.

Водитель «Форда» – житель Арамили, имеет стаж вождения 7 месяцев, за нарушение правил ПДД привлекался 39 раз. Его жена с сыном ехали на заднем пассажирском сиденье, на переднем сидела 39-летняя родственница, она не пострадала.

Арамиль, Елена Владимирова

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