В Екатеринбург прилетели соловьи

В Екатеринбурге по ночам можно услышать пение соловьев. Как рассказывают горожане, особенно много этих птиц в Зеленой Роще и Юго-Западном парке. Некоторые любители пернатых даже ходят на ночные прогулки, чтобы послушать соловьиные трели.

Союз охраны птиц ежегодно проводит акцию по подсчету соловьев по всей России. Орнитологи отмечают, что соловьи – важный индикатор экологического состояния городских парков. Если условия окружающей среды в парке ухудшаются, эти птицы покидают его.

Горожане могут помочь в работе ученых. На сайте акции «Соловьиные вечера» можно нанести на карту Екатеринбурга места, где слышно пение соловья. В 2023 году в городе было отмечено 95 «соловьиных» точек, а в этом году – пока только одна (набережная Верх-Исетского пруда).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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