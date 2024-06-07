Завтра в Историческом сквере запустят светомузыкальный фонтан

Запуск светомузыкального фонтана в Историческом сквере состоится в эту субботу, 8 июня, в 12:00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас специалисты настраивают сложное гидротехническое сооружение, подключают его к электроснабжению, чтобы заработали насосы, проверяют форсунки. Тестирование оборудования продлится до вечера.

Модернизация фонтана стала подарком горожанам на 300-летие Екатеринбурга. У него появилась водно-дисперсионная панель, где идет трансляция видеороликов, кинопроектор и три лазерные системы, способные производить видеоряд и лазерное световое шоу. Программа рассчитана на 30 минут, потом 30 минут фонтан работает фоново, после чего шоу начинается вновь – всего 5 циклов за вечер.

График работы фонтана – с 12:00 до 23:00. Каждый понедельник – профилактический день.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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