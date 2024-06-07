В мае индекс активности Солнца вышел на максимум за 15 лет

Ученые проанализировали данные солнечной активности за май – итоговое значение за месяц оказалось самым высоким за последние два солнечных цикла (24-й цикл, продолжавшийся с 2008 по 2018 года, и 25-й цикл, начавшийся в 2019 году).

«Измерения в мае показали, что Солнце превысило приблизительно на 20% пики предыдущего цикла. Согласно общемировому прогнозу, сформированному на основе 50 прогнозов разных научных центров, пик текущего цикла может быть достигнут в июле 2025 года, то есть еще только через год», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Екатеринбург, Елена Сычева

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