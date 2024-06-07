Жители Екатеринбурга вступили в борьбу за еще одну березовую рощу (ФОТО)

На карте Екатеринбурга может появиться еще одна горячая точка – горожане встревожены судьбой березовой рощи в поселке Кольцово, недалеко от аэропорта.

Недавно администрация города изменила статус участка, где находится роща, с территории общего пользования ТОП-1 на «зону торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения» С-4.

Жители поселка пожаловались депутату заксо от КПРФ Александру Ивачеву. Как передает пресс-служба СРО КПРФ, они рассказали, что аэропорт собирается разместить на месте рощи производство пищевых наборов для питания пассажиров во время перелётов. Жители поселка собрали несколько сотен подписей под адресованной главе Екатеринбурга Алексею Орлову петицией.

Фото СРО КПРФ

Отметим, что парк уже много лет находится в довольно плачевном состоянии. Бывшая жительница поселка Кольцово рассказала «Новому Дню», что еще во время ее детства роща была не слишком приспособлена для культурного отдыха. «Мне 44 года, и еще в спокойные годы моего детства родители не разрешали нам там гулять. Если в 1960-е годы в парке работало колесо обозрения, он был центром культурной жизни поселка, то к 1980-м там остались только несколько лавочек, которые облюбовали местные алкоголики. По-хорошему, его следовало бы не вырубать, а привести в порядок», – считает горожанка.

Как уже сообщал «Новый День», это уже вторая березовая роща, на защиту которой встают екатеринбуржцы. Первая находится в Академическом районе, протесты против ее вырубки продолжаются с 2018 года. В этом году весной мэр Алексей Орлов утвердил план планировки территории в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева. Этот земельный участок принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Согласно документу, там планируется построить 240 тысяч квадратных метров жилья, образовательный центр на 1500 мест, парковку и дороги. Застройщик обещает сохранить и благоустроить лесопарк на площади 16,1 га. Жители района выступают резко против предлагаемого проекта. Они оставили в официальном телеграм-канале Алексея Орлова более 300 комментариев с требованием отменить мэрское постановление.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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