Никакой торговли быть не должно: Алексей Орлов велел убрать с остановок все киоски

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал глав районов усилить работу по выносу киосков с остановок общественного транспорта.

«Остановочный комплекс выполняет функции ожидания транспорта и информирования о его движении. Никакой торговли там быть не должно. При этом нельзя допускать, чтобы после выноса объекта на его месте оставались кучи бетона и мусора, работу по его замене надо проводить незамедлительно. Если мы обновляем общественный транспорт, то надо создавать людям также условия для его комфортного ожидания», – цитирует мэра пресс-служба администрации.

Сейчас в Екатеринбурге осталось 394 киоска на остановках. Для сравнения: в августе 2023 года их насчитывалось 471. Таким образом, за 10 месяцев было демонтировано 77 ларьков. Сроки действия остальных договоров на размещение киосков на остановках истекут в 2025 году.

Новые остановочные комплексы, по мысли мэра, должны защищать граждан, ожидающих транспорт, от дождя, ветра и солнца и при этом быть антивандальными.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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